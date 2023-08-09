Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) с 1 сентября этого года получит по запросу данные о поездках пользователей сервиса такси «Яндекса». Об этом пишет издание «Медуза».

По информации издания, такой доступ ФСБ получит согласно постановлению российского правительства. Согласно документу, ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных сервисов такси, внесенных в реестр «Организаторов распространения информации».

При этом, отмечает «Медуза», из всех российских сервисов такси в этот реестр пока внесен только «Яндекс Go». Этот сервис под таким же названием работает и в Кыргызстане.

Два сотрудника «Яндекса» анонимно сообщили изданию, что данные сервиса такси сейчас хранятся в трех российских дата-центрах компании, которые расположены в Московской, Рязанской и Владимирской областях.

Кроме этого, сообщили источники, информация сервиса такси дублировалась во всех дата-центрах «Яндекса» без разделения на поездки по России и за границей. Один из бывших сотрудников компании сообщил изданию, что это нужно для бесперебойной работы сервиса.

Бывший директор по технологиям «Яндекса» Григорий Бакунов в интервью «Медузе» рассказал, что у ФСБ есть два способа получать данные о поездках пользователей: первый — это получение доступа к копии всего трафика сервиса, а второй — доступ специальному каналу связи, куда будут выгружаться только интересующие ФСБ поездки пользователей.

Бакунов считает, что для ФСБ будет проще использовать второй вариант с выгрузкой данных отдельных пользователей. При этом, уверен Бакунов, этот вариант вызывает риски для россиян, которые переехали в страны СНГ после начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

«В массиве есть данные по такси в Кыргызстане, Казахстане, Армении, Грузии и прочих точках, куда россияне уезжали после начала войны. Это угроза, я бы сказал, более значимая, чем доступ к данным по Финляндии, Норвегии и Алжиру», — сказал он.

Журналисты «Медузы» считают, что такие предположения не лишены оснований. В пример этому они привели депортацию из Кыргызстана российского антивоенного активиста Алексея Рожкова и задержание участника общественного движения «Левый блок» Льва Скорякина. В России оба были объявлены в розыск.

Какие данные сможет получить ФСБ?

По данным «Медузы», в теории российские спецслужбы могут получать всю информацию, которую собирает сам сервис такси. Так, к примеру, в уведомлении о конфиденциальности Yango (под этим брендом сервис «Яндекса» работает в Финляндии) приводится подробный перечень таких данных.

К таким данным относится:

IP-адрес;

идентификатор устройства;

его тип и модель;

используемая операционная система;

сведения о браузере или мобильном приложении.

А также информация, которую человек сам предоставляет компании:

имя;

телефонный номер;

электронный адрес;

банковская информация;

комментарии пользователя;

и главное — адреса поездок.

Что ответили в «Яндекс»?

После публикации материала «Медузы» в компании «Яндекс» сообщили, что «большинство современных высоконагруженных интернет-сервисов устроены таким образом, что множество копий данных в зашифрованном виде хранятся в разных дата-центрах»: «крупнейшие интернет-сервисы не осуществляет физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис. При этом запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку — по процедурам, прописанным в локальных законах».

В компании добавили, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах» и после 1 сентября «эта логика не изменится», пообещали в компании.

В представительстве «Яндекса» в Кыргызстане изданию Economist.kg также сообщили, что законодательство России не распространяется на Кыргызстан.

По данным компании, она обрабатывает персональные данные пользователей согласно законодательству Кыргызстана.

«Данные, связанные с работой сервиса в Кыргызстане, могут быть запрошены иностранными (в том числе российскими) госорганами исключительно через официальный запрос и только в рамках установленных международных процедур», — ответили в «Яндекс».