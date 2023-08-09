С 20 августа в столичных автобусах и троллейбусах появятся контролеры. Об этом пишет Economist.kg со ссылкой на главного управляющего проекта «Тулпар» Бекжана Акматбекова.

Ранее мэрия Бишкека сообщала, что с 20 августа в муниципальных автобусах и троллейбусах за проезд можно будет оплатить только в безналичной форме. Наличные деньги за проезд приниматься не будут.

По словам Акматбекова, первичный контроль оплаты проезда будет как и раньше осуществляться водителем. Также в первые дни будут привлечены дополнительные сотрудники Бишкекского троллейбусного управления (БТУ), Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия (БПАТП) и мэрии Бишкека для контроля оплаты проезда в муниципальном транспорте.

«В первую неделю — в каждом транспорте, далее — уже по ситуации. Контролеры — специальные на постоянной основе — также будут, но в малом количестве, уже после полноценного запуска», — сообщил он.



С 20 августа за проезд в автобусе и троллейбусе можно будет заплатить:

транспортными картами «Тулпар» трех категорий — стандартный, школьный, льготный. С 20 августа стоимость карт снизят до 30 сомов;

картами всех банков Кыргызстана с функцией бесконтактной оплаты;

виртуальной картой NFC;

QR-сканированием в приложении «Тулпар», Balance, Megapay и других;

вводом кода транспорта в приложении «Тулпар».

Мэрия Бишкека пытается перейти на полную безналичную оплату в общественном транспорте уже три года. Однако переход несколько раз откладывали.

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