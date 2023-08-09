Депутатка Жогорку Кенеша Айсаракан Абдибаева инициировала законопроект «О национальной валюте», который направлен «на усиление сома». Проект закона вынесен на общественное обсуждение 30 июня.



Как сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша 7 августа, Абдибаева провела встречу с заместителем председателя Нацбанка Кайыпом Куленбековым. Отмечается, что он поддержал законопроект.



В случае принятия законопроекта выпуск банкнот и чеканка монет национальной валюты будет осуществляться исключительно на территории Кыргызстана.

Кроме того, предлагается вести торговый оборот внутри страны исключительно в сомах, так как «сейчас по республике наблюдается внутренняя торговля в иностранной валюте, что создает предпосылки усиления давления на сом».



«В системе кредитования, покупке жилья с рассрочкой чаще гражданам создаются затруднения при погашении задолженностей, когда в стране наблюдается резкий скачок курса иностранной валюты либо искусственного поднятия курса иностранной валюты», — говорится в справке-обосновании законопроекта.



Согласно законопроекту, в иностранной валюте может осуществляться только торговая деятельность, предоставление кредитов и займов, экспорт и импорт товаров, хозяйственная деятельность с валютными доходами и расходами, а также деятельность субъектов свободных экономических зон.

О том, что Кыргызстан в ближайшее время начнет печатать банкноты национальной валюты внутри республики говорил президент Садыр Жапаров. В начале июня он сообщил, что в этом направлении «ведется соответствующая работа» и «приобретена необходимая техника». Сейчас сомы печатаются во Франции и в Великобритании.



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