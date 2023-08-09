Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что конкретных договоренностей с кыргызстанской майнинг-компанией пока нет. Об этом чиновник сказал, комментируя заявление главы Минэнерго Кыргызстана Таалайбека Ибраева о том, что майнинг-компания в Кемине с 1 августа начнет закупать электроэнергию у Казахстана.

«Мне требуется некоторое время, чтобы уточнить детальную информацию. Мы только определили объем электроэнергии, который мы можем поставлять и каких-то конкретных договоренностей нет. Но в целом возможность есть, и я допускаю, что переговоры идут на уровне энергопредприятиий», — цитирует министра «Азаттык».



Саткалиев отметил, что казахстанский энергосектор «в определенные часы» имеет возможность экспортировать излишки электроэнергии, которую Казахстан «готов предложить на международные рынки, в том числе, для экспорта в республики Центральной Азии».



«Кто их будет приобретать, я думаю, пусть они сами там определяют. Мы будем исходить из интересов Казахстана», — добавил он.

Майнинг-ферма в Кемине

Ранее «Клооп» и «Азаттык» выпустили два отдельных расследования о майнинговой компании «Соларкоин» в Кемине в Чуйской области. В расследованиях говорилось, что на фоне энергокризиса в стране майнинговая-ферма продолжает потреблять огромные объемы электричества, которой хватило бы Нарынской области на целую неделю. Также журналистам удалось найти связи майнинг-фермы с членами совета директоров государственных энергокомпаний.

Однако после выхода расследования министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил, что майнинг-ферма в Кемине «Соларкоин» отказалась от кыргызской электроэнергии. По его словам, «Соларкоин» будет покупать электроэнергию у казахской фирмы и платить Кыргызстану за транзит электричества 23 тыйына — это принесет всего 17 млн сомов.



Кроме того, ожидается, что майнинг-ферма будет открыта на Камбар-Атинской ГЭС-2. Ранее «Клооп» выяснил, что майнинг-ферму на ГЭС должна построить компания «МТБ Строй», которая связана с семьей свергнутого президента Бакиева.



Власти Кыргызстана заключают соглашения с майнинг-фермами несмотря на то, что энергетический сектор страны находится в кризисе. По этой причине в стране с 1 августа ввели режим ЧС в энергетике из-за увеличивающегося дефицита электроэнергии. Режим, согласно указу президента, будет действовать до конца 2026 года.

Из-за проблем в энергосекторе замглавы Кабмина Бакыт Торобаев в начале июля поручал соответствующим ведомствам «строго контролировать лимиты на потребление электричества» из-за низкого притока воды в водохранилище. По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.

