Министр энергетики Таалайбек Ибраев в интервью журналистам «Азаттыка» сообщил, что майнинг-ферма, расположенная в Кемине в Чуйской области отказалась от кыргызской электроэнергии.

«На подстанции “Быстровка” есть резерв мощности, поэтому мы дали разрешение. Начинали с 5 мегаватт, на сегодня – 25 мегаватт используют и платят. Майнинг-компания построила подстанцию, провела линии с нашей подстанции. Они работают с ноября и выплатили 480 млн сомов на сегодняшний день. Здесь нет никакого воровства. Но после этого расследования компания с 1 августа отказалась от сотрудничества. Мы теряем деньги», — сказал Ибраев.

Он добавил, что после 1 августа компания «Соларкоин» будет покупать электроэнергию у казахской фирмы и платить Кыргызстану за транзит электричества всего 23 тыйына. По словам министра, это принесет всего 17 млн сомов.

Кроме этого, министр опроверг информацию о том, что майнинг-фермы работают и в других областях страны. Он напомнил, что Минэнерго сейчас ведет переговоры с российской компанией «МБТ Строй» о выдаче 30 мегаватт с Камбаратинской ГЭС-2.

«Клооп» ранее уже рассказывал об этой компании в своем расследовании. Известно, что Министерство энергетики уже подписало контракт с компанией «МТБ Строй», которая связана с семьей свергнутого президента Бакиева. Ведомство дало согласие на подключение фирмы к сетям Камбар-Атинской ГЭС-2 за 1,5 млрд сомов.

Эти деньги пойдут на замену трансформаторов подстанций, прокладку более толстых проводов и укрепление опор ЛЭП. За это инвестор получит освобожденные 30 мегаватт в свое распоряжение примерно на 10 лет по цене около 60 тыйынов за киловатт, что гораздо дешевле тарифа на электричество, который установлен для граждан. Компания планирует направить это электричество на майнинг.

Майнинг-ферма в Кемине

Ранее «Клооп» и «Азаттык» выпустили два отдельных расследования о майнинговой компании «Соларкоин» в Кемине. В расследованиях говорилось о том, что на фоне энергокризиса в стране майнинговая-ферма продолжает потреблять огромные объемы электричества, которой хватило бы Нарынской области на целую неделю. Также расследователям удалось найти связи майнинг-фермы с членами совета директоров государственных энергокомпаний.

После этого президент Садыр Жапаров подтвердил существование майнинг-фермы в Кемине. Тогда он сообщил, что ферма работает по самому высокому тарифу в 5,04 сома за киловатт. По его словам, мощность Кеминской подстанции позволяет содержать майнинг-ферму.

Кроме этого глава страны прокомментировал и строительство майнинг-фермы в Камбар-Атинской ГЭС-2. Ранее «Клооп» в своем расследовании рассказывал, что эта компания связана с семьей свергнутого президента Бакиева.

Власти Кыргызстана заключают соглашения с майнинг-фермами несмотря на то, что энергетический сектор страны находится в кризисе. По этой причине в стране с 1 августа введут режим ЧС в энергетике из-за увеличивающегося дефицита электроэнергии. Режим, согласно указу президента, будет действовать до конца 2026 года.

Из-за проблем в энергосекторе замглавы Кабмина Бакыт Торобаев в начале июля поручал соответствующим ведомствам «строго контролировать лимиты на потребление электричества» из-за низкого притока воды в водохранилище. По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.