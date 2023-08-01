Ограничения движения по туннелю имени Кусеина Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу планируют снять уже 2 августа после 16:00, так как асфальтирование дороги завершили раньше срока. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По данным министерства, в туннеле полностью заменили электропроводку, установили прожекторы, сделали покраску, а также демонтировали бетонные плиты и старый асфальт.

Как отметили в ведомстве, там осталось нарисовать дорожные полосы. До тех пор действует прежний график.

Кроме того, на днях начнется работа по благоустройству территории и входов в туннель. При этом в это время ограничений на движение транспорта не будет.

Минтрансе объявил о закрытии туннеля имени Кольбаева на десять часов в сутки для асфальтирования дороги с 26 июля по 6 августа. Ограничения ввели на все виды транспорта, а водителей останавливали по предварительному расписанию.

Туннель имени Кусеина Кольбаева – длиной в три километра, он находится на высоте 3200 метров над уровнем моря и был построен в 1957-1964 годы. По данным Минтранса, туннель в последний раз ремонтировали в 2000 году. Водители до этого часто жаловались на дорожное покрытие туннеля, а в начале июня его затопило.