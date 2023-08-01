В ГКНБ прокомментировали «неоднозначную реакцию пользователей соцсетей случаем освобождения из-под стражи лиц, обвиняемых по коррупционным и иным преступлениям».



В Госкомитете напомнили, что согласно задачам уголовно-процессуального законодательства во время осуществления уголовного судопроизводства обеспечивается защита интересов общества и государства от преступлений, изобличение и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц, а также обеспечение возмещения материального ущерба.

«В этой связи органами нацбезопасности при расследовании уголовных дел особое внимание уделяется устранению причин и условий совершения преступлений, вредных последствий, возмещение ущерба и установление истины по делу с привлечением к уголовной ответственности виновных лиц», — отметили в спецслужбе.

Для этого, исходя из тяжести совершенных преступлений, по ходатайству следователя судом избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако, если обвиняемый полностью возместил ущерб государству, сотрудничает со следствием и способствуют раскрытию преступления и привлечению других лиц к уголовной ответственности, а также при наличии у обвиняемого болезни в отдельных случаях вносится в суд ходатайство о необходимости изменения меры пресечения на домашний арест либо подписку о невыезде.

«При этом […] факт изменения меры пресечения и освобождение из-под стражи обвиняемых никак не освобождает их от уголовной ответственности, а уголовные дела доводятся до логического конца с направлением в судебные органы, которыми и выносятся приговоры по результатам судебного рассмотрения», — подчеркнули в ГКНБ.

В спецслужбе добавили, что ГКНБ продолжит «бескомпромиссную борьбу с коррупцией, а лица, вовлеченные в нее будут привлекаться к ответственности по всей строгости закона».

Придя к власти, Садыр Жапаров объявил о «кустуризации» — это способ борьбы с коррупцией. Борьбой с коррупцией и задержанием чиновников в основном занимается ГКНБ, который возглавляет соратник Жапарова Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест. Один из самых громких — задержание экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Согласно алгоритму, взысканные средства поступают сначала на депозитный счет ГКНБ, потом на счет Минфина и оттуда распределяются по статьям расходов.

24 мая Ташиев объявил о завершении первого этапа борьбы с коррупцией, который продлился 2,5 года, и начале второго этапа. По его словам, второй этап должен занять 1-1,5 года.

Глава ГКНБ отмечал, что если раньше коррупционеры возмещали ущерб в несколько раз и получали более мягкое наказание, то на втором этапе борьбы с коррупцией их будут лишать всего имущества. Также, как сообщил Ташиев, для коррупционеров будут добиваться максимального наказания, предусмотренного законодательством.



В середине апреля президент заявил, что за 2,5 года по делам о коррупции взыскали более 10 млрд сомов. А по словам Ташиева, за 6 месяцев 2023 года ГКНБ по делам о коррупции взыскал более 6 млрд сомов.