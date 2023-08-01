Сотрудники Центра экстренной медицины Бишкека недовольны низкой оплатой труда. 1 августа они вышли на митинг к Минздраву с требованием повышения заработной платы.



По словам сотрудника скорой помощи Эльдара, в бытность министром Алымкадыр Бейшеналиев повысил им зарплаты, но с тех пор они получают все меньше и меньше. Он говорит, что на протяжении последних пяти месяцев темп снижения зарплат ускорился.



«Зарплата начинает снижаться с каждым месяцем. Ранее нам подняли зарплату, но потихоньку с каждым месяцем начинают снижать. Недавно объявили в новостях, что мы в среднем получаем от 27 до 30 тысяч сомов и мы этим довольны. Но это сказал главврач ЦЭМ. Но это в корне неверно. Зарплата в среднем от 11 до 15 тысяч сомов», — говорит он.

Другая сотрудница столичной скорой отметила, что ни разу не получала зарплату в размере 20 тысяч сомов.

«У нас есть КТУ (обобщенная качественная и количественная оценка трудового вклада каждого работника в общие результаты, используемая при коллективной оплате труда). Но и его нам не надо. Нам нужна стабильная зарплата. Сейчас говорят, что миллионы на КТУ выделяют, но мы слышим об этом впервые. Да, действительно зарплата упала с 20 до 12 тысяч сомов. Но и 20 тысяч нам не хватает. Мы просим, чтобы нам подняли зарплату, нам нужно кормить семьи. В Центр в основном берут студентов, но они готовы работать 1-2 года ради опыта. А такие, как я, у которых есть семьи не будут тут работать и становятся мигрантами за границей», — сказала она.

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По словам вышедших на митинг, начальство Центра, узнав об акции, устроило экстренное совещание, на которое созвало всех сотрудников, даже тех, кто в отпуске. На нем было и руководство Минздрава, в том числе замглавы ведомства Улан Садыков.



По словам сотрудников скорой помощи, снижение зарплат руководство связало с тем, что сейчас лето и большинство сотрудников уходит в отпуск и им выплачивают зарплаты и увольнительные за счет других сотрудников Центра. Однако, по словам сотрудников скорой, снижение зарплат происходит не только летом.



29 июня на церемонии празднования Дня медицинского работника глава Кабмина Акылбек Жапаров пообещал повысить зарплаты врачам до 35-50 тысяч сомов. Тогда он говорил, что сейчас врачи получают свыше 19 тысяч сомов, семейные врачи — более 25 тысяч, а средний медицинский персонал получает чуть больше 17 тысяч сомов.

