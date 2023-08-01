Кабмин предложил с 1 августа повысить до 5500 сомов размер дополнительного ежемесячного социального пособия (ДЕСП) пострадавшим и семьям погибших во время боестолкновений в Баткенской и Ошской областях в 2021-2022 годах. Соответствующий проект постановления инициировало Минтруда и вынесло на общественное обсуждение 31 июля.



Доппособия получат:

дети погибших лиц — до достижения ими 18 лет;

родители погибших лиц — по достижении пенсионного возраста в случае, если погибший был единственным ребенком — пожизненно;

пострадавшие, признанные лицами с инвалидностью — с даты установления инвалидности до окончания действия заключения медико-социальной экспертной комиссии.

На сегодня количество получателей пособий ДЕСП составляет 60 человек. После вступления в силу проекта постановления количество лиц, получающих пособие увеличится на 77 человек.

Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном не редко происходят конфликты в приграничных поселениях Баткенской и Ошской областей.



Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года в Баткенской области. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

Годом ранее, в апреле 2021 года, на кыргызско-таджикской границе произошел еще один масштабный конфликт.

В результате столкновений со стороны Кыргызстана погибли 36 человек, пострадали — 154. Власти Таджикистана сообщили, о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.



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