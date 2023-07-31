Депутат Омурбек Бакиров заявил, что обжалует в Верховном суде решение Бишкекского городского суда об отмене результатов выборов по Кок-Жарскому округу в Ноокате, в котором нардеп одержал победу. Об этом 31 июля Бакиров сообщил «Азаттыкку».

«Я был на отдыхе во время судебного процесса и узнал позже о том, что Бишкекский горсуд вынес такое решение. Я посоветовался с адвокатом, мы будем обращаться в Верховный суд. Других комментариев по этому делу пока давать не буду», — сказал он.

Бакиров и депутатский мандат

7 июня Административный суд Бишкека отменил результаты выборов в Жогорку Кенеш по Кок-Жарскому одномандатному округу №4 в Ноокатском районе Ошской области. Суд также признал незаконным постановление ЦИК о признании Омурбека Бакирова избранным депутатом. 26 июля Бишкекский горсуд оставил это решение в силе.

В конце прошлого года Бакиров заявил, что его незаконно пытаются лишить депутатского мандата через суд.

«Согласно закону о выборах, спорные вопросы во время выборов ходатайства должны рассматриваться в течение трех дней [и не больше этого срока]. Они грубо нарушают эту норму. В истории Кыргызстана такого не было. Спустя год с окончания выборов Административный суд Бишкека решил пересмотреть споры. Они говорят, что это делается на основе “открывшихся новых обстоятельств”, но в законодательстве нет такого понятия. Это давление на парламент», — говорил тогда он.

Споры из-за мандата Бакирова начались после его словесной перепалки с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым на заседании парламента, на котором принимали соглашение о делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы, в том числе передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Автор: Айдана Айбек кызы