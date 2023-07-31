Президент Садыр Жапаров полетел в Джалал-Абад обычным рейсом. Об этом в своем репортаже «Президент Жапаров» рассказали журналисты госканала «Ала-Тоо 24».

«Садыр Жапаров на обычном самолете с народом, без какого-либо комфорта и люкса, вылетел в Джалал-Абад. Наверное, никто не ожидал лететь в одном самолете с главой государства», — комментирует журналист.

Также среди сотрудников, летевших с президентом, был глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

Рабочая поездка Жапарова в Джалал-Абадскую и Ошскую области завершилась 31 июля. На юге страны он был с 27 июля.

Во время поездки президент принял участие в открытии нескольких новых зданий и ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов в регионах.

Жапаров ознакомился со строительством четырех новых резервуаров для сбора чистой питьевой воды в Оше и поручил мэру города в течение месяца полностью решить проблему по обеспечению жителей питьевой водой.

Кроме этого, он вместе со своим соратником главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым открыл новое здания Главного управления Госкомитета по городу Ош и Ошской области.

Напоследок Жапаров проверил работу по капитальной реконструкции Ошского областного ипподрома «Толойкон», на ремонт которого из бюджета выделили 45 млн сомов.