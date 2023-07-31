Жители приграничного села Ак-Сай Баткенской области пожаловались на давление со стороны главы Ак-Сайского айыльного округа Алимбека Сабирова. Об этом 31 июля «Клоопу» сообщила представительница общественной организации «Интербилим» Гульгакы Мамасалиева.

По ее словам, давление на жителей стали оказывать после того как они потребовали отставки главы отдела информационной политики президента Дайырбека Орунбекова.

«Мне позвонил один житель и рассказал, что “глава села просит удалить заявление в соцсетях и не возвращаться к закрытой теме”. Он попросил, чтобы я удалила письмо. Сам он дать интервью не может, его сильно напугали. Если он еще раз об этом станет говорить, с ним поступят плохо», — написала правозащитница.

Ранее, 24 июля, жители села потребовали уволить Орунбекова «из-за распространения неточной, односторонней информации» о недавнем инциденте на кыргызско-таджикской границе, произошедшем 24 июля. Их обращение Мамасалиева опубликовала на своей странице в Фейсбук.

Сабиров в интервью «Клоопу» опроверг информацию о том, что на жителей, сделавших обращение, оказывали давление.

«Никто не давил на тех, кто написал заявление. Напротив, депутаты айыльного кенеша говорят, что неизвестные из Москвы и других мест звонят им и агитируют “написать заявление и подписаться”. Крутят головы мирным людям, среди них есть те, кто преследует свои личные интересы», — сказал он.

При этом глава села не сказал, кто именно «агитирует жителей и кружит им головы».

Конфликт на границе и заявление Орунбекова

Вечером 24 июля Погранслужба ГКНБ сообщила, что между гражданами Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт на трассе Ак-Сай — Кок-Таш.

По версии ГКНБ, причиной конфликта стало то, что автомобиль, на котором ехали жители села Ак-Сай, был заблокирован машинами таджикских граждан, направлявшихся из анклава Ворух в село Хожаи Аъло. Также сообщалось, что жители таджикского села Хожаи Аъло якобы напали на сотрудника кыргызской милиции, который прибыл на место конфликта.

На следующей день Орунбеков, комментируя эти события, на своей странице в Фейсбук написал, что стычка началась якобы из-за жителя села Ак-Сай, который «в нетрезвом состоянии остановил свадебные машины таджикской стороны, накидал камнями, разбил окна». Однако вскоре он удалил публикацию и не стал комментировать эту ситуацию.

Избитый в пограничном конфликте житель села Ак-Сай Женишбек Дубанаев опроверг заявление Орунбекова о том, что он был пьян. Он сказал, что таджикская сторона «сняла только половину инцидента и возложила вину на кыргызскую сторону».

Позже жители села заявили, что Орунбеков «подорвал репутацию Дубанаева и его супруги» и отметили, что чиновник «не имеет морального права» занимать свою должность. Они добавили, что родной брат Дубанаева погиб во время вооруженного конфликта, защищая родину.

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Годы взаимных обвинений. Вспоминаем пограничные конфликты Кыргызстана и Таджикистана за последние пять лет

Автор: Бакай Алмаз

Фото на главной: Жениш Айдаров / «Аззаттык».