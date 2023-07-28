Жители приграничного села Ак-Сай в Баткенской области обратились к президенту Садыр Жапарову. Они требуют от главы государства снять с поста руководителя пресс-службы администрации президента Дайырбека Орунбекова из-за заявления о недавнем конфликте на кыргызско-таджикской границе.



Обращение, которое подписали более 20-ти жителей, на своей странице в Фейсбуке опубликовала региональный менеджер Ошского филиала «Интербилим» Гульгакы Масалиева.

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Вечером 24 июля на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт между жителями двух стран. Комментируя эти события, Орунбеков на своей странице в Фейсбуке написал, что стычка началась из-за жителя села Ак-Сай, который был в нетрезвом состоянии. Однако он вскоре удалил публикацию. Схожую версию выдвинули и в Погранвойсках ГКНБ Таджикистана.

«[Информация Орунбекова] распространилась не только в Кыргызстане, но и среди таджикистанцев. Они в своих каналах обвиняют нас, говоря: “вот пресс-секретарь президента подтвердил это, значит правильно, то, что кыргызы всегда первыми начинают”. Мы просим от вас, чтобы Орунбеков принес публичные извинения за распространение однобокой информации и покинул свой пост, так как он не имеет морального права находиться там», — говорится в обращении.



Они добавили, что житель села Ак-Сай Жениш Дубанаев, из-за которого, по словам Орунбекова, начался конфликт, потерял брата в одном из приграничных конфликтов.



Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных поселениях Баткенской и Ошской областей.

Вечером 24 июля между жителями двух стран вблизи кыргызско-таджикской границы произошел конфликт. По версии Погранслужбы Кыргызстана, жители соседней страны на своих машинах пытались подсечь автомашину граждан Кыргызстана, из-за чего между сторонами завязалась драка.

На место прибыл сотрудник МВД КР, но таджикистанцы, как сообщили в ведомстве, напали на него. Милиционеру удалось выехать, но ему разбили зеркало заднего вида автомобиля.

Вскоре ситуация стабилизировалась. На утро 25 июля она уже характеризовалась как стабильная. После встреч уполномоченных лиц из двух стран стороны договорились убрать блокпосты и ввести совместное патрулирование дороги Ак-Сай — Ходжаи-Аало — Төрт-Көчө. Таджикская сторона согласилась восстановить ущерб автомобилю милиционера.



Дайырбек Орунбекова назначили руководителем пресс-службы администрации президента 3 августа. До этого он работал в госучреждении «Кыргыз Темир Жолу» начальником одного из отделов. Также Орунбеков, вероятно, был связан с фейк-фермами, которые работали в поддержку клана Матраимовых.