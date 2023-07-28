Бывший мэр столицы Иса Омуркулов пытался защитить пристройку к своему зданию от демонтажа, которые проводила мэрия Бишкека в Октябрьском районе. Об этом 28 июля сообщили в издании Kaktus.media.

В сообщении от муниципалитета говорится, что под руководством вице-мэра Нурдана Орунтаева начали сносить незаконные пристройки по улице Байтик Баатыра. Вскоре к этому месту приехал Омуркулов. Как рассказал изданию 24.kg сам Орунтаев, Омуркулов пытался защитить свое здание от демонтажа пристройки.

«Мы с ним поговорили. Сказал, что он должен был так поступить [демонтировать пристройку], когда был мэром. Что мы сегодня делаем его работу», — сказал Орунтаев.



В мэрии рассказали, что в ходе демонтажа были снесены рекламные вывески и 20 незаконно установленных навесов площадью 180 м² — от улиц Кулатова до Горького.

Ранее мэрия предупреждала, что будет сносить незаконно размещенные объекты, самовольно построенные или строящиеся здания и строения на муниципальной территории, нарушающие законодательство.