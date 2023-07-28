Бывший депутат парламента Жаныбек Абиров подал заявление в ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах по Ленинскому избирательному округу № 26. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Выборы по Ленинскому округу пришлось назначить как раз из-за Абирова, который был депутатом от этого округа. 27 марта он добровольно сдал свой мандат из-за драки с его участием возле одного из столичных ресторанов. Этот случай вызвал общественный резонанс и критику в адрес депутата. Сам Абиров отмечал, что после произошедшего он «не имеет морального права» быть депутатом Жогорку Кенеша.



На своей странице в Фейсбуке Абиров 28 июля написал, что «за прошедшие месяцы провел колоссальную работу над ошибками и искренне раскаивается в своем поступке».



«Общественное порицание пошло мне на пользу. За последние недели я получил от наших граждан сотни сообщений с просьбой баллотироваться в парламент. […] После долгих и тяжелых раздумий, убедившись в поддержке сторонников, я принял решение выдвинуть свою кандидатуру. Без столь весомой поддержки и доверия избирателей я бы не решился участвовать в этих выборах […] Пожалуйста, дайте мне еще один шанс, ведь как говорят у нас у кыргызов: “Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт” (“Не бывает языка не ошибающегося, не бывает копыта не спотыкающегося”)», — обратился он к избирателям.



Он добавил, что готов вернуться в парламент и «продолжить работу над реализацией своей предвыборной программы».



Повторные выборы назначены на 10 сентября. О своем намерении участвовать уведомили 10 кандидатов, в том числе экс-депутат и бывший омбудсмен Турсунбай Бакир уулу и председатель партии «Эл Умуту» Аскар Алмаз уулу.



Избрать депутата по Ленинскому округу с первой попытки не получилось. На досрочных выборах, по предварительным результатам, победила кандидатка Дамира Ниязалиева. Однако её уличили в подкупе голосов избирателей, в ЦИК аннулировала итоги выборов и дал согласие на привлечение Ниязалиевой к уголовной ответственности. На досрочные выборы фактически потратили 15,4 млн сомов.



Смета расходов на предстоящие повторные выборы составляет 13 млн 208 тысяч сомов.

