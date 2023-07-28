Пользовательница Фейсбука Елена Дзимидович опубликовала на своей странице в соцсети видео с Орто-Токойского водохранилища. На видео видно, как оно обмелело.

«Раньше это все заполнено было», — говорит голос женщины за кадром.



В середине июля Служба водных ресурсов со ссылкой на Минсельхоз сообщала, что объем воды в Орто-Токойском водохранилище составляет 37,3 млн м³, что на 139,2 млн м³ меньше, чем в 2022 году. Отмечалось, что весной этого года воды было накоплено достаточно, но в июне ее объем начал резко снижаться.



Это было связано с засухой в Чуйской области — в мае-июне посевные площади остались без воды и в связи с этим Орто-Токой открыли и воду направили на полив засыхающих полей.

С нехваткой поливной воды Кыргызстан сталкивается уже несколько лет с наступлением летнего сезона. Особенно остро проблема ощущается в Чуйской области.

