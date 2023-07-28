Президент Садыр Жапаров во время рабочей поездки в Ош поручил мэрии города в течение месяца полностью решить проблему по обеспечению жителей питьевой водой. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства в ходе рабочей поездки ознакомился со строительством четырех новых резервуаров для сбора чистой питьевой воды. Объем каждого из них составляет 6 тыс м³. Президент поручил ускорить строительство резервуаров.



Мэр Оша Бактыбек Жетигенов в ответ сообщил, что муниципалитет обладает достаточными средствами для исполнения поручения к 31 августа.

Жители города Ош уже много лет страдают от нехватки чистой питьевой воды летом. Для подачи воды населению используется открытый водоем реки Ак-Бууры. Однако во время селей и дождей водоем загрязняется, и люди остаются без доступа к питьевой воде.



Мэрия Оша безрезультатно пыталась реализовать несколько проектов для решения проблемы, но пока все тщетно.

Проблемы с питьевой водой есть и в некоторых селах Ошской области. Село Гульбаар, в котором проживают 15 тысяч жителей вообще не имеет доступа к чистой питьевой воде. Им приходится пить воду из арыка — они набирают воду из арыка в ведра и оставляют на день, после чего вскипятив, пьют.

Из этого же арыка пьет воду и скот, а около него нередко умирают домашние животные. Все это приводит к различным инфекционным заболеваниям.

Сельчане рассказали, что проблема с чистой водой не решается со времен СССР.



В 2018 году власти уже пытались за спонсорские деньги провести воду в село, однако вода оказалась непригодной для питья. По словам местных жителей, «жесткую» воду отказался пить даже скот.



Осенью 2023 году власти снова хотят начать проводить воду в село на деньги Всемирного банка, но до тех пор местные жители вынуждены пить грязную воду из арыка.