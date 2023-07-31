Вечером 28 июля около 50 сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) в городе Ош вышли на акцию протеста. Они потребовали освободить с должности их руководителя Айбека Джумагулова.

Протестующие заявили, что они работают более 12 часов в день. Также они рассказали, что патрульным не предоставляют отпуска.

Кроме того, сотрудники обвинили Джумагулова в том, что «он приводит знакомых на службу и безосновательно вывозит со штрафстоянки машины других знакомых».



«Они незаконно выпускают машины со штрафстоянки. У меня есть видео с доказательствами. Он также выпускал четыре автомобиля и арестованные автомобили. Есть также случаи, когда руководители разбирались с пьяными водителями. Вчера старшая инспекторка Эльнура Айтиева привезла на штрафстоянку один автомобиль со штрафом в 296 тысяч сомов. Но эта машина выехала незаконно», — заявил один из сотрудников.

Акция длилась два часа. К собравшимся Джумагулов не вышел. С собравшимися встретился замглавы УВД Оша Акылбек Бекишов, пообещав, что спецкомиссия изучит сложившуюся ситуацию.

В завершении акции сотрудники потребовали освободить с должности Джумагулова и написали письмо главе МВД Улану Ниязбекову.

«Уважаемый Улан Ниязбеков пока вы не опорочили свое имя, нанеся ущерб своей репутации, переведите на другую службу или освободите с должности своего брата [окул бала] Айбека Джумагулова и просим назначить руководителем человека, работающего в рамках закона. Под этим письмом расписались 72 сотрудника. Также стоят не расписавшихся более 100 сотрудников», — говорится в письме.

После акции УВД Оша распространило заявление, в котором говорится, что сотрудники патрульной службы не бастовали.

«Некоторые сотрудники службы собрались у здания патрульно-постовой службы милиции и рассказали о разногласиях между их руководителями и их графиком работы», — говорится в сообщении.

29 июля в УВД Оша прибыл змминистра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, который провел совещание из-за прошедшего митинга сотрудников патрульной. Вместе с ним в город прибыла комиссия по изучению ситуации и обращений сотрудников патрульной.

«Комиссия, сформированная МВД, самостоятельно опросит каждого из вас и тщательно расследует детали происшествия. Противоправные действия будут предотвращены, а виновные не останутся безнаказанными», — заявил Урмамбетов.

Айбек Жумагулов был назначен начальником патрульной службы Ошской городской милиции в мае текущего года. До этого он работал заместителем начальника Управления патрульной службы Бишкекской милиции.

Автор: Рустам Турсунбеков