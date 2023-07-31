Сотрудники милиции задержали 67-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании трех девочек, которые с 2022 года проживали с бабушкой в одном из сел Тюпского района. Об этом 31 июля сообщили «Клоопу» в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
По информации УВД, 13 июня местная жительница обратилась с заявлением в ОВД Тюпского района. По ее словам, муж ее матери, который является неродным дедушкой девочек, длительное время насиловал ее трех дочерей, двое из которых несовершеннолетние.
О факте изнасилования ранее также сообщил правозащитник Камиль Рузиев. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Он также сообщил, что у несовершеннолетних девочек есть инвалидность.
По этому факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Изнасилование» и назначило судмедэкспертизы. Во время предварительного допроса задержанный не признал свою вину.
14 июня решением Тюпского районного суда подозреваемого арестовали на два месяца.
Насилие в отношении детей
По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей.
Факты насилия над детьми в стране растут с каждым годом. Часто дела не доходят до суда, потому что в большинстве случаев дети подвергаются насилию со стороны родственников. Даже если семья пострадавшего решит написать заявление, после разговора с родственниками они могут отказаться от него.
Из-за участившихся случаев насилия в отношении детей, в августе 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми.
Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к вам или вашим близким:
Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.
В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.
Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:
- кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;
- кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;
- ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;
- кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;
- ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;
- НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;
- кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;
- кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077.