Президент Садыр Жапаров вместе со своим соратником главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым 29 июля открыли новое здания Главного управления Госкомитета по городу Ош и Ошской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.

На открытии здания Жапаров отметил значительную роль управлений Госкомитета по Ошской области в истории страны. Он надеется, что обновленные условия придадут сотрудникам управления новые силы и будут способствовать повышению результативности их работы.

«Сегодня сложная обстановка в мире усиливается, и ее последствия порождают новые вызовы для государств, в том числе в вопросах национальной безопасности. В связи с этим, со стороны руководства страны всем этим вопросам выделяется комплексное внимание», — сказал глава государства.

Старое здание управления ГКНБ было построено в 1979 году и периодически ремонтировалось. В прошлом году началось строительство трех зданий площадью в 2836 кв/м.

После прихода к власти Садыра Жапарова на обороноспособность страны тратятся миллионы долларов. По данным главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, на эти цели власти за два года потратили $1,5 млрд.

Кроме этого, по всему Кыргызстану идет активное строительство новых зданий ГКНБ или реконструкция старых. В конце мая Ташиев заложил капсулу под строительство административного здания ГКНБ в Бишкеке.

В сентябре 2022 года он говорил, что по всей стране построено около 50 новых здания для ГКНБ. Однако с тех пор власти открыли еще ряд объектов, предназначенных для ГКНБ и Погранслужбы.

Автор: Рустам Турсунбеков