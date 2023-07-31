Экс-главу Фонда поддержки развития туризма Елену Калашникову отпустили под домашний арест. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Решение изменить Калашниковой меру пресечения суд принял 28 июля. Под домашним арестом она будет находиться до 22 августа.

В суде сообщили, что экс-чиновницу отпустили под домашний арест после того, как она возместила ущерб в размере 12 млн сомов. Также ущерб возместил вице-президент Фонда Александр Валитов в размере 1,5 млн сомов и был отпущен под домашний арест.

Калашникову и Валитова задержали сотрудники ГКНБ в конце мая 2023 года по делу о коррупции в Фонде поддержки развития туризма, которое возбудили ранее.

Тогда в ГКНБ сообщили, что Фонд создали с уставным капиталом в размере 1 млрд сомов. Но во время проверки Госкомитета выяснил, что в фонде происходит масштабная растрата средств, их нецелевое использование, а у руководства были необоснованно высокие оклады.

Кроме этого Госкомитет нашел в работе Фонда и другие нарушения, в том числе выдачу займов на льготных условиях частным компаниям на основании лишь одних заявлений и завышенные оклады у руководства.

Фонд был создан в марте 2022 года для поддержки устойчивого развития туристической отрасли Кыргызстана. Учредителем Фонда является Минэкономики.