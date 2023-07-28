Сотрудники ГКНБ установили и задержали автора ложных сообщений о заложенной бомбе в одной из столичных школ 28 и 29 марта. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета.

По данным спецслужбы, подозреваемым оказался несовершеннолетний ученик 9 класса одной из школ по имени А.А.А.

Следствие установило, что он из хулиганских побуждений — чтоб сорвать учебный процесс — несколько раз отправил ложное сообщение на электронную почту школы-гимназии в Бишкеке. Для анонимности своих действий он купил фейковый заграничный почтовый адрес “abelozerov5151@inbox.ru” через одну видеоигру.

Сообщается, что во время допроса в присутствии родителей подросток признался в содеянном и раскаялся. Сейчас сотрудники ГКНБ проверяют причастность А.А.А к другим аналогичным делам.

В ГКНБ напомнили, что подобные действия являются уголовно наказуемыми по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».



Это не первый подозреваемый в отправке анонимных сообщений о бомбах. В конце мая ГКНБ задержал 22-летнего кыргызстанца по подозрению в отправке ложного сообщения о бомбе в специализированной школе-интернате №21 для слабослышащих и позднооглохших детей 24 мая.