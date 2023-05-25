Госкомитет нацбезопасности задержал 22-летнего кыргызстанца, который отправил ложное сообщение о бомбе в специализированной школе-интернате №21 для слабослышащих и позднооглохших детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ. 

«Задержанный 24 мая в 00:46 из хулиганских побуждений на личный аккаунт председателя “Кыргызское общество слепых и глухих” в Инстаграме написал ложное сообщение от фейкового аккаунта под названием “bombaa195”. В нем он сообщил о планируемой закладке взрывчатых устройств на территории специализированной школы в вечернее время суток», – говорится в сообщении комитета. 

Из-за этого сообщения учащихся и работников школы эвакуировали. При осмотре здания и прилегающей территории взрывчатых, огнестрельных и других опасных вещей не обнаружили. 

Сейчас проводится следствие, по результатам которого задержанный понесет наказание. Согласно закону, заведомо ложное сообщение наказывается лишением свободы сроком до пяти лет. 

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