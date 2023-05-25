43-летнего жителя Сузакского района Джалал-Абадской области, насиловавшего свою дочь на протяжении 10 лет, приговорили к пожизненному заключению. Об этом со ссылкой на адвокатессу потерпевшей стороны Мунару Акылбекову пишет «Азаттык».

По ее словам, суд признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения.



«Во время следствия были предъявлены обвинения по 42 эпизодам. Он признан виновным по статьям 154 (“Изнасилование”) и 155 (“Насильственные действия сексуального характера”). Каждая из них предусматривает 15 лет заключения и путем сложения назначено наказание в виде пожизненного срока заключения», — рассказала она.



О задержании 43-летнего мужчины по подозрению в изнасиловании 19-летней дочери стало известно 28 марта. Затем пострадавшая девушка рассказала журналистам, что отец насиловал ее на протяжении 10 лет.

По ее словам, первый раз отец изнасиловал ее, когда ей было семь лет, пока ее мама была в роддоме. Мать пострадавшей не знала о произошедшем больше 10 лет.



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