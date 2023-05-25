Адвокаты Кайсын Абакирова и Рустам Исаев, защищающие интересы владелицы кафе «Батуми», заявили, что вице-мэр Бишкека Нурдан Орунтаев незаконно распорядился снести кафе. Об этом они сообщили изданию Kaktus.media.

По словам адвокатов, они подали заявление в правоохранительные органы о привлечении Орунтаева к уголовной ответственности за превышение служебных полномочий и умышленное уничтожение чужого имущество в особо крупном размере.

Адвокаты также требуют немедленно привлечь к уголовной ответственности и задержать всех должностных лиц, организовавших снос «Батуми», а также обнародовать имена всех сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в сносе кафе.

Также адвокаты заявили, что вице-мэр прикрывается именем сына президента Садыра Жапарова, но каким образом Орунтаев это делает они не уточнили. Кроме того, они утверждают, что кафе снесли без решения суда.

По их словам, у муниципалитета имеется только письмо от 17 мая 2023 года Управления по контролю за землепользованием муниципалитета, где поручено проработать вопрос демонтажа объекта. Однако, по словам адвокатов, это письмо не является основанием для сноса объекта.

Адвокаты заявляют, что владельцы кафе не делали никаких нарушений и имеют все разрешительные документы, включая архитектурно-планировочные условия и инженерно-технические условия, утвержденные «Бишкекглавархитектурой» при мэрии Бишкека.

«Согласно договору аренды, “Эстаунд” с 2004 года в местный бюджет оплачивает земельный налог в размере 339 300 сомов, и за 19 лет аренды земельного участка оплачено в местный бюджет около 7 млн сомов. Каждый месяц, с мая 2021 года, в местный бюджет оплачивается 300 тысяч сомов с оборота, что составляет около 7, 5 млн сомов в год», – рассказали адвокаты.

Также адвокаты сообщили, что в кафе работали около 50 человек. По их словам, сметная стоимость кафе «Батуми» — 80 млн сомов, предварительный ущерб в результате незаконного сноса составляет около 9 млн сомов.



В мэрии Бишкека же настаивают на том, что кафе было снесено законно. В пресс-службе муниципалитета ответили, что они выдали уведомление о демонтаже владельцам кафе 17 мая, но последние не исполнили требования.

«Часть данного участка предоставлена под легкую конструкцию, часть под парковку. Однако на месте построено капитальное здание в виде ресторана на площади 1300 кв.м. В связи с указанными нарушениями, владельцам отказано в продлении договоры аренды, поручено произвести снос объекта», – говорится в сообщении мэрии.

Кафе «Батуми» начали сносить 24 мая. На место прибыли вице-мэр Нурдан Орунтаев, аким Ленинского района Мураталы Тагаев, начальник Управления по контролю за землепользованием Уран Мусаев, сотрудники спецподразделения «Тазалык» и другие представители служб.

Хозяйка заведения Кадича Бечелова бросалась под экскаватор, чтобы помешать демонтажу кафе и просила дать время, чтобы они сами смогли демонтировать заведение и вынести оборудование. Однако вице-мэр Нурдан Орунтаев ответил, что им уже давали на это 10 дней, но владельцы кафе проигнорировали уведомление муниципалитета.

Бечелова заявляла, что является добросовестным налогоплательщиком и просила президента Садыра Жапарова защитить ее права. В свою очередь, Нурдан Орунтаев заявил, что участок изначально был предоставлен в аренду сроком на 5 лет под объект легкой конструкции, но арендатор вместо легкой конструкции построил капитальное строение.