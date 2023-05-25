Депутатка Надира Нарматова предложила запретить выезд из Кыргызстана молодежи. По ее мнению молодые кыргызстанцы, выезжая на заработки в другие страны «испытывают всякие трудности и ломают свои судьбы».

Со своим предложением она обратилась к полпреду президента в парламенте Алмазбек Абытову на заседании Жогорку Кенеша 25 мая.



В своей речи Нарматова пожаловалась на то, что сейчас молодежь в раннем возрасте выезжает за границу и мучается. Она рассказала, что к ней обращались родители трудовых мигрантов из Кыргызстана, которые по различным преступлениям отбывают наказание в российских тюрьмах. Они просили донести до президента их просьбы в переводе своих родных в Кыргызстан для отбытия наказания.

Депутатка говорит, что молодые кыргызстанцы уезжают за рубеж на заработки, несмотря на наличие рабочих мест в самом Кыргызстане. Например, по её словам, что в швейных фабриках в ряде регионов не хватает рабочих рук.



«Не отслуживших в армии граждан нельзя выпускать из страны. Потому что много фактов, когда парни в самом расцвете сил не идут в армию, выезжают за границу и испытывают всякие трудности. Было бы хорошо, если бы парни отслужили, знали законы принимающей стороны, повзрослели, а потом выезжали. Молодые девушки, которым еще нет 18 лет, тоже выезжают за рубеж и ломают свои судьбы», — сказала она.



Ранее издание 24.kg писало, что депутатка Надира Нарматова предлагала запретить выезд за границу девушкам до 23 лет. По данным издания, с таким предложением она выступила 24 мая на круглом столе «Женщины и миграция: причины, вызовы, последствия». По её мнению, девушкам можно отправляться в трудовую миграцию после 23-25 лет.



Нарматова не единственный парламентарий, который предлагает запретить молодым девушкам выезжать за границу. В июне прошлого года с такой инициативой выступил депутат Шайлообек Атазов.



Чтобы решить проблему с трудовой миграцией он тогда предложил, чтобы кыргызстанки 18-20 лет покидали страну только в сопровождении родителей или мужа.



Предложение Атазова вызвало бурную реакцию в обществе. В социальных сетях его раскритиковали за, что депутат хочет отобрать у девушек конституционное право на свободу.



Юристка Фатима Якупбаева в разговоре с «Клоопом» отмечала на то, что предложение депутата полностью противоречит законодательству Кыргызстана. Так, в действующей Конституции говорится, что гражданин Кыргызстана имеет право свободно выезжать за пределы республики и беспрепятственно возвращаться. А ограничение права выезда допускается только на основании закона.

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