В Сузакском районе Джалал-Абадской области 19-летняя девушка рассказала, что отец насиловал ее на протяжении 10 лет. Об этом она рассказала журналистам «Азаттыкка».

По ее словам, первый раз отец изнасиловал ее, когда ей было семь лет, пока ее мама была в роддоме. Мать пострадавшей не знала о произошедшем больше 10 лет.

«Папа говорил мне: “Я тебя люблю, поэтому так делаю”. Я верила в это. Я думала, что отец меня любит. Все, что тогда происходило до сих пор у меня перед глазами. Мне все это снится», — рассказала девушка.

Во время следствия, пострадавшая рассказала о 43 эпизодах изнасилования. Адвокат девушки просит суд дать подозреваемому пожизненное заключение.

«Я хочу, чтобы суд вынес справедливое решение. Я не говорю, чтобы решение было в мою пользу, но пусть рассмотрят дело в рамках закона. Насколько я знаю, очень много таких, кто думает закрыть дело с помощью денег. У меня их нет, я не смогу купить суд. Я считаю, что этот человек должен сидеть в тюрьме всю жизнь», — сказала потерпевшая.

Сейчас дело рассматривают в Сузакском районном суде. Пресс-секретарь Джалал-Абадского областного суда Мирлан Торомаматов сообщил «Клоопу», что до этого уже проходило судебное заседание для заслушивания доводов сторон. Следующее заседание будет 25 мая.

О задержании 43-летнего мужчины по подозрению в изнасиловании дочери стало известно 28 марта. По версии милиции, изнасилование произошло в сентябре 2022 года. Факт зарегистрировали в УВД Сузакского района по статье «Изнасилование» и назначили экспертизу. Задержанного водворили в ИВС.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: