Китай выделит $63 млн на съёмки совместных с Кыргызстаном сериалов. Об этом «Клоопу» сообщили в Министерстве культуры.

По данным ведомства, Китай и Кыргызстан совместно снимут два сериала «Далекий ветер Шелкового пути» и «Бишкекская любовь».

По данным Минкульта, соглашение на съёмку сериала «Далекий ветер Шелкового пути» было подписано с компанией Shaanxi Tianhan Shengdian Film Company Ltd. Его съемки начнутся во второй половине 2023 года, а пройдут они в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. Всего планируется отснять 40 серий. Бюджет $38 млн.

Совместно с компанией Beijing Zhongyi Boyue Culture Media Co. Минкульт подписал соглашение на съёмку Бюджет сериала «Бишкекской любви». Съёмки 30 серий будут проходить в Бишкеке. Бюджет — $25 млн.

Сообщается, что инициатива принадлежит китайской стороне и все расходы покроет Китай.

Соглашение о реализации этих проектов, стороны подписали ещё во время визита кыргызской делегации и президента в Китай 18 мая.