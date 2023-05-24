Президент Садыр Жапаров 24 мая прибыл в Москву для участия в работе II Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского совета (ВЕЭС). Об этом сообщили на сайте президента.

По данным пресс-службы президента, Жапарова встретил замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

«Глава государства вместе с главами других государств-членов ЕАЭС, примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума “Евразийская интеграция в многополярном мире”», – сообщила пресс-служба.

В администрации президента сообщили, что 25 мая прибывшие президенты обсудят вопросы интеграции на евразийском пространстве и обменяются мнениями о дальнейшем развитии Союза. Там отмечают, что также планируется подписание ряда документов для укрепления сотрудничества между государствами ЕАЭС.

Это уже второй визит Садыра Жапарова в Россию за последний месяц. 7 мая Жапаров ездил в Москву по приглашению Путина для участия в параде 9 мая. Тогда он встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, открыл мемориал воинам-кыргызстанцам, погибшим во время Великой Отечественной войны* в боях на Ржево-Вяземском направлении, а также встретился и с президентом России Владимиром Путиным.

* Великая отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года.