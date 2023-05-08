Президент Садыр Жапаров 7 мая вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в городе Ржев открыл мемориал воинам-кыргызстанцам, погибшим во время *Великой Отечественной войны в боях на Ржево-Вяземском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.

Жапаров и Володин также возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших солдат минутой молчания.

«Четырехметровый гранитный памятник в виде трех горных вершин Ала-Тоо со снежными шапками установлен в честь бойцов Красной армии – уроженцев Киргизской ССР, погибших в Ржевской битве», — сообщили в пресс-службе.

Установку мемориала инициировала кыргызская сторона. По данным пресс-службы Жапарова, строительство мемориала велось, в том числе и «на народные средства Кыргызстана».

Визит Садыра Жапарова в Москву проходит на фоне продолжающейся войны, которую развязала Россия в Украине. Садыр Жапаров — единственный из иностранных президентов, кто прибыл в Москву для участия в ежегодном параде. Ожидается, что после парада Жапаров встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Приглашение в Москву для участия в параде Жапаров получил от Путина, в отношении которого ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест за военные преступления. Власти России приглашали на парад и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, однако информация о его визите пока не подтверждена.

* Великая отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на это вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась в 2 сентября 1945 года.