Военная прокуратура начала расследование по факту драки между военнослужащими и местными жителями в Лейлекском районе Баткенской области. Об этом сообщил «Азаттык» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

По данным СМИ, с участниками драки провели разъяснительную работу.

Массовая драка произошла в селе Мурас Лейлекского района в ночь с 6 на 7 мая. По информации СМИ, в драке участвовали около 100 военнослужащих и гражданских лиц. На видео, опубликованном в соцсетях, было видно скопление мужчин, часть из которых были одеты в военную форму.

Сообщалось, что причиной драки стал конфликт между офицером, недавно переведенным в местную часть, и солдатом родом из этого села. В результате односельчане солдата встали на его защиту, а некоторые военнослужащие поддержали офицера, что привело к массовой драке.

В Генпрокуратуре ранее сообщали, что факт зарегистрировали в ЕРП и ведется проверка.