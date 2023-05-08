Ветеранам *Великой Отечественной войны, малолетним узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда выплатили единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Выделить средства ветеранам распорядился президент Садыр Жапаров, а вручил средства глава Минтруда Кудайберген Базарбаев.

«Он навестил ветерана войны Аспека Джумашева и блокадницу Ленинграда Валентину Петкявичену и поздравил их с наступающей 78-й годовщиной победы. Министр также вручил им памятные подарки», – говорится в сообщении ведомства.

В Кыргызстане проживает 68 ветеранов. Им ежемесячно выплачивают компенсацию в размере 7 тысяч сомов и пожизненную стипендию президента в размере 10 тысяч сомов в месяц.

* Великая Отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на это вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась в 2 сентября 1945 года.