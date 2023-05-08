Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о досрочных выборах президента страны. Об этом 8 мая сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов на своей странице в Фейсбуке.

Мирзиёев пояснил, почему отказывается от оставшихся 3,5 лет своего президента.

«По нашему Основному закону, в первую очередь, реформируются все ветви власти, серьезно меняется соотношение и баланс между ними. Во-вторых, наша обновленная Конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами и губернаторами новые задачи, решение которых нельзя откладывать. В-третьих, народ ждет от нас важных и неотложных перемен и реформ во всех сферах», – цитирует Асадов президента.

По словам Мирзиеева, последней причиной объявления досрочных выборов стала сложившаяся ситуации, когда в мире и в регионе преобладают острые и сложные процессы.

Мирзиеев также обратился к своему народу.

«Недаром в нашем Основном законе написано, что единственным источником государственной власти является народ. С этой точки зрения, в обновленной системе государственной власти нашего народа целесообразно давать мандат только тому лидеру, которому наш народ доверяет. Думаю, что в сегодняшних условиях это будет самое правильное и справедливое решение», – сказал президент.

Ранее в Узбекистане прошел референдум по изменениям в Конституцию. По данным издания Hook.report, предварительной явкой в 84.5% избирателей 90.2% проголосовало за изменение Конституции, 9.3% — против. Обновленная Конституция обнуляет предыдущие сроки Мирзиёева и дает ему возможность оставаться у власти до 2040 года.