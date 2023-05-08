Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая с официальным визитом посетит Россию. Об этом 8 мая сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай на своей странице в Фейсбуке.

По словам Желдибая, Токаев посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений *Великой Отечественной войны.

«9 мая по приглашению президента России Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ», — сообщил пресс-секретарь.

Токаев — второй иностранный лидер, который подтвердил участие в параде 9 мая в Москве. Ранее туда уже прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Его, как и Токаева, на парад пригласил Путин.

Жапаров прибыл в Москву 7 мая и уже успел встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и открыть мемориал воинам-кыргызстанцам, погибшим во время *Великой Отечественной войны в боях на Ржево-Вяземском направлении.

Кроме этого, российские СМИ сообщали, что Путин также пригласил в Москву лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. Позже его пресс-служба подтвердила эту информацию.

Визит президентов двух стран Центральной Азии проходит на фоне войны в Украине, которую развязала Россия, совершив полномасштабное вторжение на территорию этой страны в феврале 2022 года. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за военных преступлений.

Кыргызстан официально придерживается нейтралитета в вопросе войны, развязанной Россией в Украине, однако на деле кыргызские власти поддерживают российскую сторону, постоянно заявляя об укреплении связей с этой страной.

Власти Казахстана неоднократно заявляли, что придерживаются позиции необходимости уважения территориальной целостности государств, в том числе и Украины. Также власти Казахстана заявляют о соблюдении антироссийских санкций и не признают независимость **ДНР и ***ЛНР.

* Великая отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась в 2 сентября 1945 года.

**ДНР и ***ЛНР — Донецкая и Луганская народные республики, территориально находящиеся в Украине. Непризнанные и якобы самопровозглашенные республики, которые находятся под контролем российских сепаратистов с 2014 года.



ДНР и ЛНР признаны только тремя государствами-членами ООН — Россией, Сирией, КНДР. Остальные страны-члены ООН продолжают считать их частью Украины.