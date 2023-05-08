Президент Тадждикистана Эмомали Рахмон 8 мая отправился в Москву по приглашению президента России Владимира Путина, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест из-за военных преступлений.

По инфомрации пресс-службы, Рахмон примет участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Дня победы в *Великой Отечественной войне.

О поездке Рахмона российские СМИ сообщали еще пару дней назад. Однако официальное подтверждение администрация главы Таджикистана опубликовала только 8 мая.



Рахмон станет третьим иностранным президентом, который примет участие в параде 9 мая в Москве. До него в Россию отправился президент Кыргызстана Садыр Жапаров, следом за ним свое участие в параде подтвердил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



Визиты президентов трех стран Центральной Азии пройдут на фоне войны в Украине, которую развязала Россия, совершив полномасштабное вторжение на территорию этой страны в феврале 2022 года. Центральноазиатские страны воздерживаются при голосовании по резолюциям ООН по вопросам войны в Украине.



Визит Эмомали Рахмона и Садыра Жапарова на парад в Москве примечателен еще и тем, что оба президента практически не поддерживают контактов после пограничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном в сентябре 2022 года. Обе стороны обвинили в агрессии друг друга, а Москва не смогла стать арбитром между ними, хотя страны состоят в Организации Договора о коллективной безопасности.

* Великая отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась в 2 сентября 1945 года.