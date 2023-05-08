В Москве 8 мая прошла встреча президента России Владимира Путина и главы Кыргызстана Садыра Жапарова. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента.

Во время беседы Путин сказал, что рад видеть Жапарова в Москве, тем более в преддверии *Дня победы.

«Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время. Мы все хорошо знаем и помним, что 360 тысяч жителей Кыргызстана ушли на фронт в свое время и 134 тысячи, по-моему, не вернулись», — сказал Путин.

Путин отметил, что отношения России и Кыргызстана находятся на подъеме.

«У нас за прошлый год увеличение товарооборота на 37%. Россия является крупнейшим инвестором, по объемам прямых капиталовложений мы занимаем первое место. И уверен, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты», – сказал он. Путин добавил, что позже они с Жапаровым поговорят наедине.

Садыр Жапаров поблагодарил Путина за теплый прием и сказал, что у них есть хорошая возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

«Рассчитываю, что мы будем обмениваться мнениями по дальнейшему развитию кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств», – сказал он.

Жапаров прибыл в Москву 7 мая по приглашению Путина для участия в параде 9 мая. Он уже успел встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и открыть мемориал воинам-кыргызстанцам, погибшим во время *Великой Отечественной войны в боях на Ржево-Вяземском направлении.

Кроме него с официальным визитом в Россию отправились президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Визит президентов стран Центральной Азии проходит на фоне продолжающейся войны в Украине, которую развязала Россия, совершив полномасштабное вторжение на территорию этой страны в феврале 2022 года. Кроме этого Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за военных преступлений.

Кыргызстан официально придерживается нейтралитета в вопросе войны, развязанной Россией в Украине, однако на деле кыргызские власти поддерживают российскую сторону, постоянно заявляя об укреплении связей с этой страной.

Власти Казахстана неоднократно заявляли, что придерживаются позиции необходимости уважения территориальной целостности государств, в том числе и Украины. Также власти Казахстана заявляют о соблюдении антироссийских санкций и не признают независимость **ДНР и ***ЛНР.

* Великая отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась в 2 сентября 1945 года.

**ДНР и ***ЛНР — Донецкая и Луганская народные республики, территориально находящиеся в Украине. Непризнанные и якобы самопровозглашенные республики, которые находятся под контролем российских сепаратистов с 2014 года.



ДНР и ЛНР признаны только тремя государствами-членами ООН — Россией, Сирией, КНДР. Остальные страны-члены ООН продолжают считать их частью Украины.