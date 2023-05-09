Президент Садыр Жапаров пригласил главу России Владимира Путина посетить с официальным визитом Кыргызстан в 2023 году. Об этом говорится в совместном заявлении, которое президенты приняли 8 мая.



В заявлении говорится, что Путин «предложение с благодарностью принял».



Садыр Жапаров находится в России с официальным визитом. Он будет на параде 9 мая в Москве.



Вторжение в Украину и ордер МСУ на арест Путина



Визит Жапарова в Москву проходит на фоне продолжающейся войны, которую развязала Россия в Украине. Ожидалось, что Жапаров будет единственным иностранным президентом, который примет участие в параде на 9 мая. Однако 8 мая стало известно, что президенты еще трех стран Центральной Азии отправились в Москву — речь о главах Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

То, что Жапаров пригласил Путина в Кыргызстана может иметь дальнейшие последствия, если тот приедет в страну.



Ранее Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в организации незаконного перемещения детей с территории Украины.

В начале мая СМИ писали, что из-за выданного ордера власти Южно-Африканской Республики призвали Путина отказаться от посещения саммита БРИКС, который должен пройти в ЮАР в августе. Сообщалось, что ЮАР, который признает юрисдикцию Международного уголовного суда, придется арестовать Путина в случае приезда в страну.



Юрисдикцию Международного уголовного суда признают 123 государства, включая все страны Евросоюза и Южной Америки, некоторые африканские страны, а также Таджикистан и Афганистан. Римский статут не подписан США, Китаем, Индией, Россией, Израилем, Турцией и Ираном.

Кыргызстан подписал Римский статут Международного уголовного суда в 1998 году, однако так и не ратифицировал документ. Это значит, что власти страны, скорее всего, не арестуют Путина, если он попадет на территорию Кыргызстана.



Тем не менее, поддержка властей России со стороны Кыргызстана, а также параллельный импорт может обернуться для страны вторичными санкциям. Об этом Кыргызстане неоднократно предупреждали в США и Евросоюзе. В конце марта Бишкек посетил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан. На пресс-конференции он призвал Кыргызстан не становиться платформой России для обхода санкций.

Полномасштабное вторжение российской армии в Украину началось 24 февраля 2022 года, а война, развязанная Россией, продолжается там до сих пор.

Военное вторжение осудили западные страны и применили в отношении России беспрецедентное количество санкций. Кроме того, западные страны неоднократно предупреждали о введении санкций в отношении стран, которые помогают России. В этот список первой попала Беларусь, глава которой — Александр Лукашенко — полностью поддерживает Путина и даже предоставил свою территорию для вторжения в Украину.

