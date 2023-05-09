Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая прибыл в Москву с рабочим визитом. Как сообщается на сайте главы Узбекистана, по приезду Мирзиёев встретился с президентом России Владимиром Путиным.



«Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено расширению многопланового практического сотрудничества по приоритетным направлениям», — говорится в сообщении пресс-службы Мирзиёева.



Также президенты «обменялись искренними поздравлениями в связи с 78-й годовщиной Победы во Второй мировой войне, тепло пожелав ветеранам, дружественным народам мира, благополучия и процветания».



Шавкат Мирзиёев примет участие на параде в Москве 9 мая — в некоторых постсоветских странах, считающимся Днем победы в Великой Отечественной войне. О том, что президент Узбекистана приедет на парад стало известно лишь 8 мая.



До этого ожидалось, что единственным лидером иностранного государства, который посетит парад будет президент Кыргызстана Садыр Жапарова. Однако 8 мая стало известно, что 9 мая в Москву по приглашению Путина приедут еще лидеры Казахстана, Таджикистана, Беларуси и Армении. Также Путин пригласил посетить парад президента Туркменистана, однако неизвестно принято ли приглашение Ашхабадом.



Визит президентов стран Центральной Азии и премьер-министра Армении проходит на фоне войны в Украине, которую развязала Россия, совершив полномасштабное вторжение на территорию этой страны в феврале 2022 года. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за военных преступлений.