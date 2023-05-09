Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что Кыргызстан высказал России «свою четкую позицию по международным проблемам».

Об этом он высказался, комментируя встречу президентов Кыргызстана и России. При этом Кулубаев не уточнил, была ли Кыргызстаном высказана позиция по войне в Украине, которую развязала Россия.



«Обе страны согласились, что между Кыргызстаном и Россией нет политических противоречий», — подчеркнул он.

Он добавил, что «российская сторона восприняла положительно» позицию Кыргызстана, назвав ее «позицией суверенной страны».

По словам Кулубаева, в ходе расширенной и узкой встречи двух президентов обсуждено политическое сотрудничество между странами.

Основной разговор, по словам главы МИД, два президента вели о торгово-экономических отношениях. Он сообщил, что многие проекты, такие как строительство ГЭС и железной дороги внутри Кыргызстана, заинтересовали российскую сторону.



Садыр Жапаров находится в России с официальным визитом. Он такж поучаствует в параде 9 мая в Москве.



Помимо Жапарова на параде будут лидеры Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Армении. Также Путин пригласил посетить парад президента Туркменистана, однако неизвестно принято ли приглашение Ашхабадом.



Визит президентов стран Центральной Азии и премьер-министра Армении проходит на фоне войны в Украине, которую развязала Россия, совершив полномасштабное вторжение на территорию этой страны в феврале 2022 года. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за военных преступлений.



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