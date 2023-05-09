Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в своем телеграм-канале высказался об участии лидеров стран Центральной Азии в параде 9 мая в Москве. О том, что на парад кроме президента Кыргызстана Садыра Жапарова приедут и другие главы государств региона стало известно лишь 8 мая.



«В нынешней ситуации, когда российский президент становится изгоем на Западе, ему чрезвычайно нужна поддержка партнеров по постсоветскому пространству. Обратите внимание, в Москве в последнее время больше не повторяют недавнюю кремлевскую мантру, что Россия могла бы победить в той войне даже без помощи союзных республик. Все просто, пришло время, когда Кремль отчаянно нуждается в поддержке уже ставших независимыми партнеров по бывшему Союзу», — считает Дубнов.



Однако, как отмечает политолог, никто из приглашенных лидеров, кроме президента Беларуси, открыто не поддержал Россию в её вторжении в Украину.



«Другой вопрос, станет ли такой поддержкой действий России в Украине присутствие некоторых СНГ-ных президентов на параде. Думаю, среди прочего, это зависит от тональности и содержания речи, с которой выступит Путин. Решится ли он сделать своих гостей наперсниками своих замыслов… Так или иначе, выяснилось, что по-прежнему, его приглашения прибыть в Москву не из тех, от которых можно отказаться ближайшим партнерам. Россия, несмотря на серьезное ослабление ее мировых позиций после 24 февраля 2022 года [вторжения в Украину], остаётся в известной степени метрополией бывшей империи, с действиями которой приходится считаться большей части постсоветского пространства», — подмечает Дубнов.



Он обращает внимание на то, что лидерам стран Центральной Азии в этом месяце предстоит «марафон». В середине мая в Китае будет саммит Китай — Центральная Азия, а затем в Москве планируется саммит ЕАЭС.



«Участие лидеров ЦА на праздничных мероприятиях рядом с Путиным должно продемонстрировать ему, что далеко в сторону Китая партнеры отходить не намерены. […] А еще им придётся объясняться в Москве, как они намерены противостоять западным супостатам, стремящимся не допустить обхода антироссийских санкций через некоторые страны ЦА», — говорит политолог.



По его мнению, «для стран Центральной Азии вновь наступают времена, в которые они входят, оказываясь между молотом и наковальней».

«Сохранить реальный суверенитет в такой жаркой обстановке становится все труднее», — подчеркивает он.



На парад 9 мая в Москве в этом году приехали лидеры Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Армении и Беларуси.

Визит президентов этих семи стран в Москву проходит на фоне войны в Украине, которую развязала Россия, совершив полномасштабное вторжение на территорию этой страны в феврале 2022 года. В ответ на это западные страны объявили беспрецедентные санкции в отношении России, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за военных преступлений.