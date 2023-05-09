Президент Садыр Жапаров подписал указы об учреждении новых генконсульств в городах Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



Отмечается, что «документы подписаны в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России граждан Кыргызстана».

Генконсульство в Санкт-Петербурге будет вести деятельности территории Республик Карелия и Коми, а также Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и городе Санкт-Петербург. Генконсульство в Казани будет работать на территории Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашской Республики и в Ульяновской области.

Садыр Жапаров 7 мая прибыл в Москву с официальным визитом. На следующий день он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.



По итогам переговоров президенты двух стран приняли совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.



По последним официальным данным, на заработках в России находится около миллиона кыргызстанцев. Всего же в трудовой миграции находятся больше 1,1 млн граждан республики.

Авторка текста: Аделя Жуманалиева.