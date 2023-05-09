Сотрудники УВД Таласской области прекратили расследовать инцидент с подозреваемым в краже мужчиной, которого привязали к столбу на скотном рынке. Об этом со ссылкой на милицию пишет «Азаттык».

По данным правоохранителей, мужчина не стал предъявлять претензии касательного произошедшего.

Кроме того, в ходе расследования милиционеры задержали еще одного подозреваемого в краже денег. На данный момент, обоих подозреваемых в краже заключили под стражу на месяц, пока ведется следствие по статье «Кража».

Ранее в соцсетях распространилось видео на котором десятки человек окружили мужчину, привязав его к столбу. Выяснилось, что инцидент произошел утром 30 апреля в Таласской области на одном из скотных рынков.

По данным областной милиции, самосуд был связан с кражей у жителя Кара-Бууринского района 60 тысяч сомов, у другого жителя пропали 6 тысяч сомов.

Подозреваемом оказался 34-летний житель села Григорьевка Иссыкульской-области. Его доставили в милицию и нашли при нём 35 тысяч сомов.

Авторка текста: Аделя Жуманалиева.