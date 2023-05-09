Президенты Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана приняли участие в параде на Красной площади по случаю 78-летия победы в Великой Отечественной войне*. Также на параде присутствовали главы Беларуси и Армении.



Они посмотрели на проход войск и военной техники с трибуны, а затем с президентом России Владимиром Путиным возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.



Как обратили внимание журналисты Kaktus.media, президенты Таджикистана и России надели черно-желтую георгиевскую ленту. Садыр Жапаров надел ленту, стилизованную под флаг Кыргызстана. Президенты Узбекистана и Беларуси также надели ленты, стилизованные под флаги своих стран. Главы Казахстана, Армении и Туркменистана пришли без каких-либо лент.



Визит президентов стран Центральной Азии в Москву проходит на фоне войны в Украине, которую развязала Россия, совершив полномасштабное вторжение на территорию этой страны в феврале 2022 года. В ответ на это западные страны объявили беспрецедентные санкции в отношении России, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за военных преступлений.

* Великая отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась в 2 сентября 1945 года.