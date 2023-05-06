В мэрии Бишкека выступили с пояснением относительно баннеров с портретами ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), которые установили на площади Ала-Тоо к 9 мая. Ранее в сети некоторые пользователи раскритиковали городские власти за то, что на баннерах мало ветеранов кыргызской национальности.



В муниципалитете на это ответили, что на баннерах размещены портреты 73 героев Советского союза — уроженцев Кыргызстана.



«Дорогие горожане! Муниципалитет столицы просит вас не распространять недостоверную информацию, которая может привести к межнациональному конфликту», — обратились в мэрии Бишкека.



9 мая в некоторых постсоветских странах, в том числе в Кыргызстане, считается Днем победы в Великой Отечественной войне.



ВОВ началась 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия вторглась в Советский Союз. Со стороны СССР за четыре года войны погибли как минимум 27 млн человек. ВОВ завершилась капитуляцией Германии вечером 8 мая 1945 года.



В войне участвовали около 365 тысяч жителей Киргизской ССР — из них почти 100 тысяч погибли. Во время войны больше 150 тысяч кыргызстанцев наградили орденами и медалями, среди них 73 Героя Советского Союза.



По сути, Великая Отечественная война — это часть Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945-го.



Авторка текста: Аделя Жуманалиева.