Главная редакторка онлайн-издания «ПолитКлиника» Дилбар Алимова сообщила, что ее вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.



По словам Алимовой, ей не вручили повестку, а позвонили по телефону и попросили в угрожающем тоне.



«Некий Бекжан представился сотрудником ГКНБ. Он попросил меня явиться к ним, сказал, что хочет задать мне пару вопросов. Я ответила, чтобы официально пригласили [на допрос] и сказала: “Иначе не пойду, я сейчас в горах и вернусь в город только 10 мая”. В ответ он сказал, что если я не явлюсь, то меня доставят сами [сотрудники ГКНБ]. Он добавил: “Вы оказывается в Кой-Таше”», — написала Алимова.



По словам Алимовой, после этого разговора сотрудник ГКНБ ей перезвонил, так как некоторые вопросы можно уточнить по телефону. Его интересовал источник снимков письма, в котором нынешний спикер Нурланбек Шакиев в 2022 году якобы обращался к генпрокурору с просьбой реабилитировать свергнутого президента Курманбека Бакиева. Опираясь на эти снимки «ПолитКлиника» выпустила материал на эту тему.

Пресс-секретарь Шакиева Алтынбек Деркембаев в интервью «Клоопу» заявил, что такого обращения спикер парламента не делал. Он предположил, что письмо распространяется специально для того, чтобы «выставить в дурном свете человека, который работает».

