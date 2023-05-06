Издание «ПолитКлиника» опубликовало фотографии письма, в котором якобы нынешний спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев в 2022 году обращался к генпрокурору с просьбой реабилитировать свергнутого президента Курманбека Бакиева.



Однако пресс-секретарь Шакиева Алтынбек Деркембаев в интервью «Клоопу» заявил, что такого обращения не было.



«Со вчерашнего дня этот специально распространяют. Во-первых, это ложная информация, так как такого письма не было. В наших отделах подтвердили, что письмо с исходным номером (как на фотографии) не было. Я вчера и сам связался с Нурланом Тургунбековичем насчет этого и он сказал, что такого письма не было», — сказал он.



Деркембаев допустил, что это письмо распространяется специально для того, чтобы «выставить в дурном свете человека, который работает».



Что в письме?



В письме, которое датировано 28 апреля 2022 года, говорится, что жители Джалал-Абадской области просят Шакиева «восстановить имя Бакиева» и реабилитировать. В том время Шакиев еще был депутатом.

Затем в письме отмечается, что «руководство Кыргызстана заинтересовано в том, чтобы среди политических элит было согласие и мир».



«Однако главная причина, по которой К. Бакиев до сих пор не реабилитирован — это человеческая ненависть, которая поддерживается не многими провокационными группами, а отдельными группами. Хочу подчеркнуть, что неожиданный конец политической карьеры Бакиева все же не идет на пользу обществу. Как патриот, мы знаем, что все то, что он сделал для нашей страны, во многом способствовало развитию истории страны», — пишет автор обращения.



Дальше он просит генпрокурора:

убрать из официальных информационных ресурсов министерств и ведомств, а также с сайта судебных органов информацию о Курманбеке Бакиеве;

убрать из СМИ информацию порочащую честь и достоинство Бакиева и ввести запрет на ее распространение.

В заключении письма говорится, что впервые в истории страны близок к установлению мира и единства, и сейчас «важно устранить ошибки прошлого, объединив усилия на пути к развитию и процветанию сильного Кыргызстана».



«Мы должны учиться на горьком опыте и не забывать о разрушительных результатах бесконечных раздоров и внутренних конфликтов», — отмечается в письме.



О возможном возвращении и реабилитации семьи Бакиевых с новой силой начали говорить после встречи всех бывших президентов Кыргызстана в Дубае 18 февраля. Эту встречу организовал президент Садыр Жапаров, чтобы все бывшие главы Кыргызстана «простили друг друга и объединились во благо страны».

Встреча вызвало бурное обсуждение в Кыргызстане. Сам Жапаров позже заявил, что по Бакиеву есть решение суда и в случае прибытия в страну он будет привлечен к ответственности.

Сам Бакиев после встречи сказал, что не считает себя виновным в трагических событиях 7 апреля 2010 года и межэтническом конфликте на юге страны.

Курманбек Бакиев живет в Беларуси уже 13 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда его свергли в Кыргызстане. Во время революции 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и более 80 человек погибли на площади Ала-Тоо у Белого дома.

В Кыргызстане Бакиева заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима.



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