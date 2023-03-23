18 февраля в Дубае прошла встреча нынешнего президента Садыра Жапарова с его предшественниками. На встрече были свергнутые президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, и бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Эта встреча вызвала широкое обсуждение в стране. Пользователи соцсетей даже предположили, что власти готовят почву для возвращения свергнутого после Апрельской революции Бакиева в Кыргызстан.

Однако спикеры на госканалах в один голос говорят, это встреча чуть ли не самое значимое событие в новейшей истории Кыргызстана. По их мнению, примирение бывших президентов почему-то обязательно приведет к миру и национальному единству в стране.