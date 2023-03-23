В Узгенском районе Ошской области милиция задержала 16-летнего парня по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки. Об этом 23 марта сообщили в областной милиции.
О том, что девочка была изнасилована рассказала мать пострадавшей. В СМИ информация об этом появилась 15 марта.
Факт зарегистрировали по статье «Насильственные действия сексуального характера». В отношении пострадавшей назначили судмедэкспертизу.
По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.
Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.
Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия:
- Чуйская область, Бишкек, улица Карасаева №73, телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934;
- Ошская область, Ош, улица Гапара Айтиева, 5/1, телефон: 03222 62288;
- Таласская область, Талас, телефон: 0778 4366775;
- Ысык-Кульская область, Каракол, улица Жамансариева № 163, телефоны: 03922 50405, 03922 50212;
- Ысык-Кульская область, село Тюп, улица Иссык-Кульская №33, телефон: 03945 24546.