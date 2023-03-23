В Узгенском районе Ошской области милиция задержала 16-летнего парня по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки. Об этом 23 марта сообщили в областной милиции.

О том, что девочка была изнасилована рассказала мать пострадавшей. В СМИ информация об этом появилась 15 марта.

Факт зарегистрировали по статье «Насильственные действия сексуального характера». В отношении пострадавшей назначили судмедэкспертизу.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия: