Оригинал материала опубликован на сайте «Азаттыка». Автор материала Бакыт Торегельди уулу.
В Кыргызстане ряд СМИ и YouTube-каналов, вещающих на кыргызскоязычную аудиторию, стали демонстрировать официальные видеорепортажи и передачи российских телеканалов.
Эксперты расценивают это как новый метод распространения пропаганды РФ.
«Пропаганду Кремля распространяют в мире через Кыргызстан»
Кыргызстанское информационное агентство АКИpress 20 марта разместило на своем YouTube-канале полную видеоверсию встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле. Этот 16-минутный ролик в аккаунте СМИ, работающего на кыргызскую аудиторию, набрал более 1 млн просмотров и более 6000 комментариев, большинство из которых было на русском языке.
А днем ранее, 19 марта, этот же портал ‒ АКИpress news ‒ опубликовал другое видео с участием российского лидера, а именно – посещение Владимиром Путиным оккупированного украинского города Мариуполя. Это 27-минутную запись Кремля посмотрело более 4,5 млн зрителей, которые оставили более 40 000 комментариев.
В общей сложности за последние пять месяцев данное СМИ выставило на своем YouTube-канале несколько видеороликов, где так или иначе, присутствует президент РФ. В их числе его ежегодное обращение к Федеральному собранию от 21 февраля и встреча с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
В редакции АКИpress заявили, что у них нет никаких соглашений о публикации официальных видеозаписей Кремля, что это не несет им никакой коммерческой выгоды – они лишь занимаются перепечаткой материалов, в том числе и репортажей, с официального сайта российского лидера.
Эта ситуация расценивается как новый метод распространения российской пропаганды после блокировки видеохостингом YouTube на своей площадке аккаунтов телеканалов РФ и главных пропагандистов Кремля.
«Российская геополитическая пропаганда достаточно широко распространена в Кыргызстане и глубоко проникла в сознание наших граждан. Но удручает, что теперь она через нас получает доступ ко всему миру. В то время как повсюду выступают против войны и империалистической колонизаторской идеологии, мы, наоборот, создаем условия для российской пропаганды. Это не соответствует и нашим национальным интересам. Мало того, что безостановочная трансляция российских «Первого канала» и РТР в Кыргызстане противоречит нашим интересам, так еще и частные СМИ распространяют вот это», ‒ говорит политолог Эмиль Жороев.
Блокировка российских каналов на YouTube
В 2022 году принадлежащий Google портал YouTube закрыл открытые на его площадке профили российских государственных СМИ и имеющие к ним отношение медиаканалы. В их числе несколько аккаунтов Russia Today и Sputnik, финансируемых из российского бюджета. То есть, на сегодня в YouTube практически нет порталов, связанных с официальными пропагандистскими медиа России.
Причиной блокировки стали санкции Евросоюза в отношении этих СМИ. Кроме того, YouTube предупреждал, что удаляет пропагандирующий насилие контент. Под него подпадали многие видео, связанные с освещением того, как Россия вторглась на территорию Украины.
Также был заблокирован YouTube-канал «Дума», транслировавший заседания Государственной Думы РФ. Аналогичное решение было принято в отношении аккаунтов главных пропагандистов Кремля ‒ режиссера Тиграна Кеосаяна с его программой «Кеосаян Daily» и телеведущего Владимира Соловьева, который вел каналы «Соловьев Live» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Таким образом, Россия лишилась возможности использовать платформу YouTube, играющую ключевую роль в распространении информации.
Чем привлекательны частные каналы?
На этом фоне резко выделяется возросшая частота появления программ российских телеканалов на некоторых YouTube-каналах, которые работают для кыргызоязычной аудитории.
К примеру, аккаунт «Акыркы жаңылыктар» (досл. с кырг. «Последние новости» ‒ прим. ред.), имеющий более чем 700 000 подписчиков, уже несколько раз транслировал передачу «60 минут» российского телеканала «Россия 1».
Отвечающий за работу этого портала Мирлан объяснил это «Азаттыку» следующим образом:
«Изначально на канале выходили только ролики на кыргызском языке, которые и приносили прибыль. Но потом YouTube отключил функцию монетизации (получение дохода за просмотры видео в аккаунте – прим. ред.) для Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, из-за чего пропал доход. На этом канале я публиковал и футбольные матчи на английском языке в прямом эфире. А ранее YouTube удалил аккаунты российских каналов. Но их программы помимо меня демонстрируют [в своих аккаунтах] многие другие пользователи. Монетизации нет и в России. Но в Украине эта функция работает. Видео, которые я публикую, чаще всего смотрят в России. Но деньги поступают из Украины, Беларуси, Польши и Казахстана. В Кыргызстане особо и не смотрят. Если вы начнете транслировать программы украинских телеканалов, то эти СМИ могут пожаловаться в YouTube. А российские этого не делают, так как их на этой платформе нет».
Мирлан транслирует только прямой эфир программы «60 минут» телеканала «Россия 1». То есть данное видео на YouTube не сохраняется. При этом он не согласен, что «распространяет российскую пропаганду», так как говорит, что ставит своей целью заработать на стриме (прямой эфир – прим. ред.).
С 10 марта 2022 года YouTube заблокировал монетизацию, то есть возможность заработка для пользователей из России. Для них также перестали работать подписки Premium и Music Premium, спонсорство, а также ряд других сервисов видеохостинга. Руководство платформы пояснило, что «таким образом, российские владельцы аккаунтов не будут получать доход от упомянутых функций».
Вследствие этого с уменьшением количества просмотров и дохода столкнулись также кыргызские ютуберы и стримеры, чьи аккаунты зарегистрированы в России или чья основная аудитория находится в этой стране.
Позже американская компания Meta заблокировала для пользователей стран Европы аккаунты Russia Today и Sputnik в таких соцсетях как Facebook и Instagram.
В России же после начала полномасштабного ее вторжения в Украину запретили использование Facebook и Instagram, а владеющая ими корпорация «Мета» была признана экстремистской организацией. Такое же решение было принято в отношении Twitter’а. Что касается YouTube, то российские власти заявляли о намерении заблокировать данный видеохостинг за закрытие аккаунтов прокремлевских российских СМИ, но в итоге этого так и не произошло.
Почему важна российская пропаганда на YouTube?
Гражданский активист Адиль Турдукулов в последнее время занимается журналистикой, он поделился своим мнением о российской пропаганде:
«В данном случае Россия использует и неофициальные методы распространения информации. К примеру, покупая YouTube-каналы для того, чтобы распространять свою пропаганду. На сегодня этот видеохостинг занимает первое место в мире, в том числе и в Кыргызстане, по возможностям распространения информации. Ведь где бы вы ни находились, очень удобно открыть YouTube, который можно посмотреть или послушать. Причем на этой платформе довольно много контента, есть из чего выбирать. Поэтому понятно, почему Россия стремится использовать данную возможность. При этом она обвиняет США, но в то же время пользуется социальными сетями, которые изобрела Америка».
Тема российской пропаганды в Кыргызстане обострилась в марте, после произошедшего в одном из кафе Бишкека инцидента. Тогда один из ресторанов в центре столицы подвергся критике за то, что у них в свободном доступе были издания «Российской газеты», поддерживающей политику Владимира Путина.
«В Европе, США и цивилизованных странах вещание российских телеканалов запрещено. Но в Кыргызстане, к сожалению, в пакетах цифрового телевидения транслируются передачи Russia Today. Что же касается трансляций российских телепрограмм на различных YouTube-каналах, то это пропаганда Кремля. Тут все упирается в деньги», ‒ пояснил медиаэксперт Айбек Турдалиев.
Не утихающая вокруг двух РФ-каналов дискуссия
Пропаганда российских СМИ сильна не только в Кыргызстане, но и в других странах Центральной Азии.
При этом в Кыргызстане периодически поднимается вопрос о постоянном вещании российских «Первого канала» и РТР. Так, в марте 2022 года тогда еще депутат Жогорку Кенеша Нурлан Шакиев (ныне спикер парламента КР – прим. ред.) призвал прекратить оплату из госказны трансляций этих СМИ − «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета».
В свою очередь заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Чынгыз Эсенгул уулу уверяет, что данные СМИ не получают денег из бюджета Кыргызстана:
«Из республиканского бюджета средства не тратятся. Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания (РПО РМТР) должно оплачивать лишь передачу сигнала. А ОТРК (общественная телерадиокорпорация – прим. ред.) дает РТР разрешение на размещение рекламы. Заработанные РТР на показе рекламы деньги идут на покрытие расходов РПО РМТР».
По данным Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, в Кыргызстане зарегистрировано 92 телеканала и 40 радиостанций.