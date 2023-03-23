Чем привлекательны частные каналы?

На этом фоне резко выделяется возросшая частота появления программ российских телеканалов на некоторых YouTube-каналах, которые работают для кыргызоязычной аудитории.

К примеру, аккаунт «Акыркы жаңылыктар» (досл. с кырг. «Последние новости» ‒ прим. ред.), имеющий более чем 700 000 подписчиков, уже несколько раз транслировал передачу «60 минут» российского телеканала «Россия 1».

Отвечающий за работу этого портала Мирлан объяснил это «Азаттыку» следующим образом:

«Изначально на канале выходили только ролики на кыргызском языке, которые и приносили прибыль. Но потом YouTube отключил функцию монетизации (получение дохода за просмотры видео в аккаунте – прим. ред.) для Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, из-за чего пропал доход. На этом канале я публиковал и футбольные матчи на английском языке в прямом эфире. А ранее YouTube удалил аккаунты российских каналов. Но их программы помимо меня демонстрируют [в своих аккаунтах] многие другие пользователи. Монетизации нет и в России. Но в Украине эта функция работает. Видео, которые я публикую, чаще всего смотрят в России. Но деньги поступают из Украины, Беларуси, Польши и Казахстана. В Кыргызстане особо и не смотрят. Если вы начнете транслировать программы украинских телеканалов, то эти СМИ могут пожаловаться в YouTube. А российские этого не делают, так как их на этой платформе нет».

Скриншот с видео, размещенного в YouTube-канале «Акыркы жаңылыктар».

Мирлан транслирует только прямой эфир программы «60 минут» телеканала «Россия 1». То есть данное видео на YouTube не сохраняется. При этом он не согласен, что «распространяет российскую пропаганду», так как говорит, что ставит своей целью заработать на стриме (прямой эфир – прим. ред.).

С 10 марта 2022 года YouTube заблокировал монетизацию, то есть возможность заработка для пользователей из России. Для них также перестали работать подписки Premium и Music Premium, спонсорство, а также ряд других сервисов видеохостинга. Руководство платформы пояснило, что «таким образом, российские владельцы аккаунтов не будут получать доход от упомянутых функций».

Вследствие этого с уменьшением количества просмотров и дохода столкнулись также кыргызские ютуберы и стримеры, чьи аккаунты зарегистрированы в России или чья основная аудитория находится в этой стране.

Позже американская компания Meta заблокировала для пользователей стран Европы аккаунты Russia Today и Sputnik в таких соцсетях как Facebook и Instagram.

В России же после начала полномасштабного ее вторжения в Украину запретили использование Facebook и Instagram, а владеющая ими корпорация «Мета» была признана экстремистской организацией. Такое же решение было принято в отношении Twitter’а. Что касается YouTube, то российские власти заявляли о намерении заблокировать данный видеохостинг за закрытие аккаунтов прокремлевских российских СМИ, но в итоге этого так и не произошло.

Почему важна российская пропаганда на YouTube?