Начальник управления правового обеспечения президента и обладатель звания заслуженного юриста республики Мурат Укушев написал колонку о демократии и месте Кыргызстана в ней. «Клооп» кратко пересказывает слова Укушева и объясняет, почему его слова так похожи на риторику российской пропаганды.

Кто такой Мурат Укушев: Этот человек возглавляет отдел правового обеспечения президента и был одним из инициаторов законопроекта о СМИ, списанного с российского и названного независимыми юристами «закатом демократии». Кроме того, Укушев отвечает за дискриминационный законопроект об НКО и цитирует Гитлера.

И вот, что он говорит.

Кыргызстан в тупике

По словам чиновника, «навязанные» в 90-х принципы западной демократии не сработали в Кыргызстане и поэтому кыргызское общество оказалось в тупике. Поэтому Укушев говорит, что в приоритете у кыргызской власти формирование «безусловной» и прочной общественно-политической стабильности, которая защитит Кыргызстан от «чуждых, извращенных стереотипов массового сознания».

Загнивающая Европа и США

Укушев так же, как и российские пропагандисты, критикует ЛГБТ и однополые браки на Западе. Также, по его словам, эти ценности Запад пытается навязать всему остальному миру.

Укушев уверен, все неправительственные организации и политические партии в основном продолжают аппелировать к «европейской модели демократии», которая «не приживается в кыргызском обществе». По его словам, еще в 90-е молодой Кыргызстан в пылу эйфории от щедрых кредитных вливаний с Запада занялся внедрением демократии, забыв про экономику и соцсферу.

«К сожалению, в умы наших общественно-политических деятелей никак не укладывается мысль, что не всегда демократия – лучшая форма общественного и государственного устройства. Западная модель демократии не может быть всеобщим универсальным инструментом бытия для всех народов планеты», — настаивает чиновник.

Укушев припоминает США захват здания Капитолия в январе 2021 года, говоря о «грязных американских выборах и их грязной демократии».

По его словам, западное демократическое общество разлагается из-за того, что люди там меняют пол, постоянно сидят в соцсетях и употребляют наркотики.

«Право быть свободным не подходит для азиатских стран»

Раскритиковав Запад, Укушев говорит, что Кыргызстану нужно смотреть на Азию и ее модель демократии. Он приводит в пример Сингапур, Южную Корею, Китай, Малайзию и Вьетнам, где «диктаторы» построили сильное государство.

По его словам, Кыргызстану сейчас нужна стабильность и сильная экономика, а демократизацию «до поры до времени» стоит оставить на втором плане. Порядок и послушание должны быть на первом месте, считает чиновник.

«В большинстве азиатских стран не признается право личности быть свободной и индивидуальной, гражданин является неотделимой частью социума. То есть основная либеральная ценность западного общества — “право личности быть свободной”, не подходит для азиатских стран», — говорит Укушев.

Это означает, объясняет чиновник, что интересы государства должны быть выше интересов граждан. Так было в СССР, и конечно, это противоречит западной демократии, говорит Укушев. Азиатская демократия, по словам чиновника, строится на коллективизме, патернализме и приоритете общественного мнения.

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Копипаст российской пропаганды

Слова президентского чиновника очень похожи на риторику российских пропагандистов, которые говорят о защите «традиционных ценностей» и «нравственности», противопоставляя их «извращенному» Западу и его демократии.

Вопрос о формировании жесткого перечня ценностей и нравственного ориентира стал особенно актуальным после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Российским властям приходится как-то объяснять населению причины военной агрессии, прикрываясь идеологической борьбой. Если проще: все на Западе плохие, а мы – другие, у нас «особенный путь» на основе «традиционных» и религиозных ценностей.

Выражению о «гниющем Западе» в России уже больше 100 лет — этот термин появился в XIX веке во время спора западников и славянофилов. Первые настаивали на развитии Российской империи по примеру западных стран, а вторые на том, что у России свой уникальный путь.

На этом противостоянии строится большая часть нынешней российской пропаганды: на Западе разложение общества, однополые браки, «родитель №1» и «родитель №2», а на «святой Руси» – традиции и нравственность. Этим прикрывались еще в СССР от обсуждения острых экономических и политических проблем, а сейчас работающая на полную мощь машина российской пропаганды при каждом удобном случае упоминает о разложении западного человека и ЛГБТ.